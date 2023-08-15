В «Каникулах Бонифация» найдена странность: в чем ошиблись на «Союзмультфильме»

Мультфильм «Каникулы Бонифация» покорил сердца уже не одного поколения зрителей. Но даже самые внимательные и образованные не замечали одну смешную деталь, которую по ошибке допустили создатели мультика.

Кроме самого Бонифация в мультфильме присутствует и еще один лев, точнее, львица — его бабушка. Все помнят, как главный герой бежит в объятия милой старушки в очках. Но кое-что в этой сцене смутило зоологов. Нет, вовсе не очки и чепец на львице, ведь это соответствует законам мультипликации.

А вот пышная грива бабули-львицы не отвечает законам биологии. Ведь даже школьницы знают, что у львов гриву носят исключительно самцы. Пользователи в Сети шутят, что у бабушки на старости лет расшалились гормоны. Но объяснение, конечно, оказалось намного проще: аниматоры, которые создавали мультфильм, очень плохо учили в школе биологию и допустили досадный ляп.