В какую сумму ведущей программы «Время» обошелся отъезд из России: правда раскрыта

Несколько дней назад Екатерина Андреева взбудоражила поклонников, рассказав о своем очередном путешествии. Телеведущая отправилась в Урфу, старинный город в Турции. Знаменитость не стала раскрывать детали своей поездки, однако поклонники заинтересовались, в какую сумму могло обойтись путешествие звезде экрана.

По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, самая большая часть расходов у журналистки пришлась на перелет. Билеты бизнес-класса могли обойтись ей в 300 тысяч рублей на человека. При этом гостиница будет значительно дешевле, ведь Урфа — это далеко не самый знаменитый город Турции, поэтому там нет очень дорогих отелей.

«Абсолютно вменяемая сумма. Ничего умопомрачительного не будет», — рассказывает эксперт в беседе с порталом Blitz+.

Мкртчян не скрывает, что Андреева за поездку могла потратить примерно полмиллиона рублей. В эту сумму вошел как продолжительный перелет, так и проживание в знаковом городе.