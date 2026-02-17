Оповещения от Киноафиши
В какой версии «Сказки о царе Салтане» самая красивая Царевна-Лебедь? Сравниваем 4 версии

17 февраля 2026 07:29
Все такие разные, но кто ближе к оригиналу?

Недавно вышла новая экранизация «Сказки о царе Салтане» – на этот раз от Сарика Андреасяна. И конечно, на фоне пермьеры интересно взглянуть, насколько Царевна-Лебедь получилась похожей на версию из первоисточника? Тем более что раньше уже были экранизации – и в кино, и в мультфильмах.

Для начала вспомним, какой её придумал Пушкин. Царевна-Лебедь имела два облика: сначала она прекрасная птица, которую князь Гвидон спасает от коршуна, а потом превращается в девушку невероятной красоты.

Поэт описывает её так:

«Днём свет божий затмевает, ночью землю освещает».

И так:

«Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит».

Но Пушкин придумал не просто хорошенькую красотку. Царевна-Лебедь воплощает мудрость, великодушие и честность. У неё плавная походка, складная речь, благородные манеры.

Она идеал не только внешний, но и внутренний. И главное – она по-настоящему благодарна Гвидону за спасение и помогает ему от чистого сердца. А теперь давайте посмотрим, как этот образ воплощали в кино и мультфильмах.

Так кто же ближе к Пушкину? Для большинства, наверное, мультфильм 1984 года всё-таки вне конкуренции. Он максимально близок к тексту, и визуально мы привыкли именно к нему. Для многих эта Царевна-Лебедь навсегда останется самой-самой.

Но и другие ленты, безусловно, заслуживают своего признания. Кино на то и существует, чтобы каждый режиссёр видел сказку по своему. А ваш фаворит кто?

Фото: Кадры из фильмов «Сказка о царе Салтане» (2026), «Сказка о царе Салтане» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Написать отзыв
