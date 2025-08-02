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В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться

2 августа 2025 09:54
В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться

Еще можно будет похвастаться, что раскусил все пасхалки.

«Фантастическая четверка» возвращается — и повод пересмотреть (или впервые глянуть) все прошлые версии как никогда актуален. Киностудии за годы существования суперсемейки успели произвести несколько попыток рассказать их историю на экране — и не все были одинаково удачными. Что смотреть, а что смело можно пропустить, разбираемся по порядку.

Хронология событий

Всего вышло четыре фильма о могучей четверке. Этим летом появилась пятая часть — но первая от студии Marvel. Ниже собраны все фильмы в хронологическом порядке:

Самый первый фильм сняла студия Constantin Film, и его считают скорее забавным провалом. В общем, если не хочется углубляться в историю, его можно спокойно пропустить. Но если вы фанат супергероики, посмотреть стоит — это своего рода классика и уважение к истокам.

В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться

Следующие две части единственные тесно связаны между собой. Кинокритики от них не были в восторге, но зрители приняли довольно тепло, особенно выделяя обаятельного Криса Эванса.

Перезапуск 2015 года доверили молодому режиссеру Джошу Транку. Вышло неудачно — шквал критики за путаный сюжет и какой-то неадекватный сумбур. Эту часть можно смело пропустить без сожалений.

А «Фантастическая четверка: Первые шаги» уже стартовала в прокате с интригующим размахом. На новый фильм определенно стоит сходить в кино — и ранее мы писали, каких успехов он уже успел добиться.

Фото: Кадры из фильмов «Фантастическая четверка» (1994 г.), «Фантастическая четверка» (2005 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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