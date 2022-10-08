В каком доме вы жили в прошлой жизни? Пройдите тест, чтобы узнать

Дом - место, в котором нуждается каждый человек. Именно в домашних стенах можно расслабиться после долгого трудового дня, стать самим собой, почувствовать себя уютно и защищенно. Как правило, люди стоят дома по примерно одинаковым проектам, однако в разных уголках земного шара все равно находятся экспериментаторы, которые создают совершенно удивительные образцы жилых помещений. Так, например, архитектор Хавьер Сеносиан в 1984 году спроектировал и возвел неподалеку от Мехико дом-нору. Внешне он немного напоминает жилище хоббитов - покрытая обильной зеленью крыша, круглые окошки, правда, в случае с творением Сеносиана они одновременно выполняют еще и функцию дверей. Еще один необычный дом, построенный этим архитектором, получил название “Дом Змея”, или “Гнездо Кетцалькоятля”. Жилище в форме огромного змея снаружи больше похоже на аттракцион в парке развлечений, однако оно сдается в аренду и внутри вполне пригодно для проживания - в нем есть и спальня, и столовая, и кухня.

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