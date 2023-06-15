В каких условиях содержали Жанну Фриске перед смертью: многие будут в ужасе (фото)

Жанна Фриске скончалась от глиобластомы восемь лет назад. После смерти экс-солистки «Блестящих» родные ничего не трогали в ее квартире. Апартаменты звезды расположены в Москве, именно здесь и провела остаток своих дней звезда.

Жилище Жанны долгое время никому не показывали, но однажды сестра знаменитости Наталья Фриске обнародовала редкие кадры. Условия, в которых содержали исполнительницу перед смертью, многих шокируют.

Убранство жилища певицы впечатляет. Обстановка здесь поистине шикарна — дорогая мебель, картины и обилие других украшений. Площадь квартиры составляет 100 квадратных метров: здесь расположена кухня с гостиной, спальня и огромных размеров гардеробная комната. Однако дизайн интерьера выглядит несколько старомодным и слишком вычурным. Находиться в столь роскошной обстановке понравится точно не всем.