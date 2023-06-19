В каких условиях доживала своей век звезда «Карнавальной ночи»: эти кадры шокируют

Россиян потрясла новость о смерти Евгении Шмелевой. Актрисе было 90 лет, и последние годы своей жизни она провела в обстановке, от которой волосы встают дыбом.

Былая слава звезды «Карнавальной ночи» давно сошла на нет, что не могло не сказаться на ее финансовом благополучии. Артистка, как и ее не менее знаменитые сестры Валентина и Ольга, жила на одну пенсию. Она еле сводила концы с концами и не могла позволить себе сделать ремонт в скромной квартире.

Неприглядную правду о жутких условиях, в которых доживала свой век некогда обожаемая публикой артистка, раскрыл в своем Telegram-канале Андрей Малахов. Телеведущий обнародовал леденящие душу кадры, на которых можно увидеть, в каком ужасном состоянии находилось скромно обставленное жилье Шмелевой. Больше всего в ремонте нуждалась ванная комната, где нужно было не только менять сантехнику, но и приводить в порядок обшарпанные стены и почерневший потолок.