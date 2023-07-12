В известном фильме Пилецкую опозорили на весь СССР: сейчас в это сложно поверить

В фильм «Разные судьбы» режиссер Леонид Луков утвердил Татьяну Пилецкую без проб. Кинодел был уверен, что именно эта актриса должна стать Таней Огневой. О своем выборе он вряд ли пожалел, а вот для артистки съемки обернулись плачевными последствиями.

Картина понравилась зрителям и стала довольно популярной. Многие снявшиеся в ней актеры не знали отбоя от поклонников, но только не Пилецкая. Ее публика буквально возненавидела.

В ленте звезда играла отрицательную героиню, для которой личная выгода была важнее чувств. Пилецкая и в страшном сне представить не могла, что зрители не будут различать сюжет фильма и реальную жизнь. Сейчас в это невозможно поверить, но тогда на артистку бросались с обвинениями в недостойном поведении. Звезда уверяла всех в том, что это всего лишь роль, но ее никто не слушал.

Татьяна Львовна настолько убедительно воплотила стерву, что от нее отвернулись даже режиссеры. Постановщики опасались, что на площадке артистка будет вести себя как Огнева, поэтому держались от нее подальше. Так известный фильм не только опозорил знаменитость на весь СССР, но и заметно навредил ее карьере.