В Израиле было еще скромно: от цены квартиры Пугачевой на Кипре волосы встанут дыбом

Злопыхатели день ото дня судачат, что положение уехавшей из России Аллы Пугачевой плачевное и бедственное. Дескать, у забытой всеми певицы отсутствуют источники дохода, а концерты мужа, колесящего по всему миру, приносят сущие копейки.

Но после откровений певицы Алены Кравец у фанатов и хейтеров появился повод задуматься, а так ли бедна семья Пугачевой, как пишут в прессе. Оказалось, знаменитая чета приобрела апартаменты на Кипре, едва успев обжиться в недавно купленном особняке в Израиле. И спешно сменила страну, прихватив с собой детей Гарри и Лизу.

«Они купили недвижимость в городе Лимасол. Довольно неплохая недвижимость, можно сказать, королевская. 170 кв.м. на первой береговой лини — это дорогого стоит. Одни только налоги на такую недвижимость в год около 2 миллионов рублей», — цитирует певицу портал «Московский комсомолец».

Исходя из размера налога и нехитрой математики, получается, что на новую недвижимость Примадонна с супругом потратили около миллиарда рублей. При этом ради приобретения не пришлось продавать ни замок в Грязи, ни жилище в Израиле.

Получается, слухи о бедственном положении Пугачевой очень сильно преувеличены.