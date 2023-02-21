В Италии иностранцам не рады: не поверите, но туристов из России готовы носить на руках
Эти особенности менталитета объединяют наши страны.
Богатая культура Италии привлекает множество людей, которые хотят посмотреть на Колизей, поесть пиццу и сходить в оперный театр. Однако местные жители устали от приезжих иностранцев, чье поведение уже изрядно раздражает. Хотя к российским туристам отношение совершенно другое.
Например, наши соотечественники привыкли использовать яркие жесты, которые лишь придают речи еще более эмоциональный окрас. Такая черта характерна и для итальянцев, которые всегда используют руки, рассказывая о чем-нибудь.
Другой общей особенностью, которую приводит Дзен-канал «Лайк Трэвел Путешествия», является незнание английского языка. Жители солнечной страны, как и туристы из России, при этом вполне понимают друг друга и могут общаться с помощью общеизвестных фраз.
Кроме того, нас объединяет любовь к хорошей еде. Итальянцам импонирует здоровый аппетит наших соотечественников, которые не скупятся и на комплименты повару после вкусной трапезы.