В истерике из-за Борисова: Малахов оказался не таким добрым, как все думали

Долгое время Андрей Малахов оставался абсолютной звездой российского телевидения. Он был самым высокооплачиваемым ведущим и мог без труда уговорить на эфир любую знаменитость. В студии его шоу появлялись актеры и музыканты, спортсмены и певцы, раскрывались сенсационные скандалы и рождались неожиданные признания.

Но с годами у Малахова появилось немало конкурентов, и некоторые из них смогли добиться практически аналогичных с ним высот. Как оказалось, такое соперничество не только не радует телезвезду, но и откровенно выводит из себя.

Особенно остро он ощущает конкуренцию от Дмитрия Борисова, который начал вести шоу «Пусть говорят» после ухода Малахова. Доходит даже до откровенных истерик: если вдруг ведущий узнает, что та или иная звезда вместо передачи «Привет, Андрей!» предпочла эфир у его коллеги, то все отношения с ней он разрывает. Подобных «измен» Малахов не терпит, поэтому приложит все силы, чтобы такой гость больше никогда не попал в его шоу.