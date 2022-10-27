В «Иронии судьбы» нашли позорную ошибку: стыдно будет всем зрителям

Как известно, героиня главной новогодней комедии страны «Ирония судьбы, или С легким паром!» Надя Шевелева по сценарию — учитель русского языка и литературы. Тем удивительнее тот факт, что в фильме, который хотя бы раз в жизни смотрел почти каждый россиянин, допущена грубейшая с точки зрения языковых правил ошибка.

Дело в сцене, когда Надя готовится встречать Новый год вместе со своим женихом Ипполитом. В какой-то момент она восклицает о том, что забыла «одеть свое праздничное платье». Любой уважающий себя учитель русского языка попросту не мог допустить такую ошибку: ведь правило об употреблении слов «одеть» и «надеть» проходят еще чуть ли не в начальной школе.

Как рассказала озвучивавшая Надю вместо полячки Барбары Брыльской актриса Валентина Талызина, промашку она совершила из-за того, что процесс дубляжа шел второпях, а на исправления у съемочной группы попросту не оставалось времени. Поэтому режиссер Эльдар Рязанов не стал переснимать этот эпизод в надежде, что никто ничего не заметит.

Впрочем, о том, как много зрителей обратило за полвека внимание на столь грубый ляп, достоверно ничего не известно. Так что расчет Рязанова во многом мог сработать.