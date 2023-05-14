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Киноафиша Статьи В «Иронии судьбы» лишь один отрицательный герой: его имя несказанно удивит

В «Иронии судьбы» лишь один отрицательный герой: его имя несказанно удивит

14 мая 2023 06:00
В «Иронии судьбы» лишь один отрицательный герой: его имя несказанно удивит

Дискуссия на эту тему никогда не закончится.

Герои новогоднего хита «Ирония судьбы, или С легким паром!» до сих пор вызывают бурные споры. Многие придерживаются мнения, что в фильме нет четких отрицательных и положительных героев. Однако не все согласны с этой точкой зрения.

Так, один из героев имел на руках все козыри, но в конце истории остался ни с чем. Речь идет, конечно же, об Ипполите. С одной стороны, жениха Нади можно пожалеть, но с другой — нет.

В «Иронии судьбы» лишь один отрицательный герой: его имя несказанно удивит

С самого начала истории Ипполит вел себя слишком категорично. Он обвинил невесту во лжи и заподозрил ее в измене. Ревность затмила его разум, и герой даже не удосужился включить логику. Позднее Ипполит закатывает истерику и в конце концов сбегает. Такое ощущение, что ему нравится весь этот нездоровый адреналин. Герой бы мог вызвать милицию и выпроводить непрошенного гостя, но он словно намеренно не решает вопрос «бескровно». А его прогулка на морозе вообще может обернуться трагедией.

Как пишет автор Дзен-канала «Горожанин», Ипполит ведет себя так, что его поступки невозможно ни поддержать, ни одобрить.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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