В «Иронии судьбы» лишь один отрицательный герой: его имя несказанно удивит

Герои новогоднего хита «Ирония судьбы, или С легким паром!» до сих пор вызывают бурные споры. Многие придерживаются мнения, что в фильме нет четких отрицательных и положительных героев. Однако не все согласны с этой точкой зрения.

Так, один из героев имел на руках все козыри, но в конце истории остался ни с чем. Речь идет, конечно же, об Ипполите. С одной стороны, жениха Нади можно пожалеть, но с другой — нет.

С самого начала истории Ипполит вел себя слишком категорично. Он обвинил невесту во лжи и заподозрил ее в измене. Ревность затмила его разум, и герой даже не удосужился включить логику. Позднее Ипполит закатывает истерику и в конце концов сбегает. Такое ощущение, что ему нравится весь этот нездоровый адреналин. Герой бы мог вызвать милицию и выпроводить непрошенного гостя, но он словно намеренно не решает вопрос «бескровно». А его прогулка на морозе вообще может обернуться трагедией.

Как пишет автор Дзен-канала «Горожанин », Ипполит ведет себя так, что его поступки невозможно ни поддержать, ни одобрить.