В «Иронии судьбы» допущена вопиющая ошибка: педагоги презирают Надю за нее

По воле или без вины создателей легендарного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», но героиня Барбары Брыльской знатно разозлила фанатов кино. Особенно близких к филологии и любящих великий и могучий русский язык. Ляп заметили лишь внимательные, но он все-таки был.

Речь идет о сцене, где Наденька сокрушается, что забыла одеть свадебное платье. Для обычного человека прокол жуткий и позорный, но простительный. Однако как быть с тем, что по сюжету трогательной комедии Надя Шевелева — учительница русского языка?

Как могла «училка» забыть одеть платье, а не надеть? Невиданное дело — одевать вместо надевать. Кстати, аналогичный ляп имел место в другой ленте «Москва слезам не верит», где герой неправильно ставил ударение в слове «начался». Но будем честными и беспристрастными: кого волнует какая-то орфография и какой-то синтаксис, если речь идет о культовом советском кино?