В «Интерстелларе» передали «привет» СССР — но 99% зрителей так и не заметили: Нолан к этой отсылке вообще не причастен

Кристофер Нолан любит шифры, но уважительная пасхалка в «Интерстелларе» принадлежит не ему. Ее спрятал человек, без которого фильма бы не существовало в его научном виде, — лауреат Нобелевской премии Кип Торн.

И эта отсылка настолько аккуратная, что большинство зрителей даже не понимают, что перед ними — определенный «привет» советской науке.

Присмотритесь к надписям

Все происходит в момент, когда повзрослевшая Мерф выписывает на доске формулы, от которых даже Гаусс бы задумался. Гравитация, кривизна пространства-времени, червоточины — классическая астрофизическая «зарядка для мозга». Обычно такие тензоры подписывают греческими или латинскими индексами. Но в «Интерстелларе» вдруг появляется… кириллица.

Российский астроном Владимир Сурдин объяснил, что за буквами стоят не абстрактные обозначения, а инициалы двух советских физиков мирового уровня:

ЯБ — Яков Борисович Зельдович,

АД — Андрей Дмитриевич Сахаров.

Торн знал этих людей лично: он бывал на их лекциях, знал русский язык и понимал, какую роль они сыграли в мировой науке. В СССР их подписи в научных работах выглядели именно так — только инициалы. Это была и традиция научной школы, и способ обезличить авторов, когда дело касалось засекреченных проектов.

Именно эти инициалы Торн и «спрятал» на доске Мерф — как тихий поклон своим учителям, благодаря которым многие физические идеи, показанные в фильме, вообще вошли в мировую науку.

Так что «Интерстеллар» — это не только про любовь, квантовую гравитацию и время. Это еще и про память, скрытую в двух едва заметных буквах, на которые 99% зрителей даже не взглянули.

