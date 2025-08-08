Меню
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале

8 августа 2025 16:11
Купер — это фамилия.  

В «Интерстелларе» имя главного героя остаётся не названым, хотя на экране он всё время в центре событий. Для зрителей он — Купер, фермер, охотник на беспилотники, пилот и отец, готовый рискнуть всем ради будущего своей дочери (и чуть меньше сына).

Но Кристофер Нолан так и не называет его по имени в диалогах — это решение оказалось не случайным. Режиссер-гений намеренно не раскрывал перед нами имя персонажа, чтобы пошутить в самом конце фильма.

В финале, когда Купер попадает на космическую станцию «Купер», он уверен: её назвали в его честь. И только потом становится ясно, что речь идёт о Мёрф — его дочери, которая и стала ключом к спасению человечества.

Логика истории подсказывает, что именно Мёрф — настоящий главный герой, ведь именно научный прорыв сделал возможным успех миссии и спасение человечества. Но эмоционально зрители воспринимают историю глазами Купера, и для них он остаётся центральной фигурой.

Любопытно, что в сценарии Нолана имя героя всё же есть — Джозеф А. Купер. Эта деталь так и не дошла до экрана, но именно она закрывает последний штрих в портрете персонажа. И в этом — фирменный приём мэтра: даже в блокбастере оставить место недосказанности, чтобы зритель сам собрал образ из деталей.

«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи.

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)
Игорь Мустафин
