В Индии сняли своих «Трех мушкетеров»: советские дети считали лучшей экранизацией Дюма

Советские и иностранные режиссеры представили множество интерпретаций знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера». И если некоторые из постановщиков старались перенести текст произведения на экраны как можно точнее, то другие весьма вольготно обращались с литературной основой.

Так, в 1984 году зрители увидели картину «Как три мушкетера» Прамод Чакраворти. Звезда индийского экрана перенес действие романа Дюма к себе на родину, и королем, например, стал махараджа. В главных ролях в фильме снялись Митхун Чакраборти, Дхармендра и другие легенды Болливуда.

Картина транслировалась не только в Индии, но и в СССР. И многие зрители были уверены, что именно индийская версия является самым точным переложением романа. А советский вариант лишь эксперимент сценаристов, перенесших действие во Францию. Картину хвалили за захватывающий сюжет и динамичную съемку и отдавали предпочтение ей, а не мюзиклу с Михаилом Боярским в главной роли.