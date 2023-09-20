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Киноафиша Статьи В Индии сняли своих «Трех мушкетеров»: советские дети считали лучшей экранизацией Дюма

В Индии сняли своих «Трех мушкетеров»: советские дети считали лучшей экранизацией Дюма

20 сентября 2023 07:45
В Индии сняли своих «Трех мушкетеров»: советские дети считали лучшей экранизацией Дюма

Миллионы зрителей расхваливали картину.

Советские и иностранные режиссеры представили множество интерпретаций знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера». И если некоторые из постановщиков старались перенести текст произведения на экраны как можно точнее, то другие весьма вольготно обращались с литературной основой.

Так, в 1984 году зрители увидели картину «Как три мушкетера» Прамод Чакраворти. Звезда индийского экрана перенес действие романа Дюма к себе на родину, и королем, например, стал махараджа. В главных ролях в фильме снялись Митхун Чакраборти, Дхармендра и другие легенды Болливуда.

Картина транслировалась не только в Индии, но и в СССР. И многие зрители были уверены, что именно индийская версия является самым точным переложением романа. А советский вариант лишь эксперимент сценаристов, перенесших действие во Францию. Картину хвалили за захватывающий сюжет и динамичную съемку и отдавали предпочтение ей, а не мюзиклу с Михаилом Боярским в главной роли.

В Индии сняли своих «Трех мушкетеров»: советские дети считали лучшей экранизацией Дюма

«Фильм просто погружает в приключения индийских мушкетеров. Первый раз посмотрела в детстве», «Знаменитые индийские актеры, красивые актрисы, интересный сюжет. Яркие наряды, быстрые скакуны и грозные злодеи. Действительно захватывает», — делятся впечатлениями пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр из фильма «Как три мушкетера» (1984)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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