В Индии о ней забыли: вы не поверите, как выглядит звезда «Танцора диско» сейчас

Индийский фильм «Танцор диско» до сих пор знают и любят в России. Главную роль в картине сыграла Ким Яшпал. Актриса давно пропала с экранов и не выходит на связь с поклонниками.

В последний раз знаменитость снялась в кино в далеком 1993 году. После этого режиссеры перестали звать ее в свои проекты. По слухам, артистка, которой сегодня 62 года, посвятила себя воспитанию двух дочерей. Доподлинно о жизни звезды почти ничего известно, однако преданный фанат из России смог выйти с ней на связь и даже передать подарок.

Некий пользователь Сети нарисовал портрет актрисы, которая, стоит отметить, с годами не утратила своего очарования. Презент дошел до получателя, и Яшпал сфотографировалась вместе с творением своего поклонника. Получившийся кадр фанат впоследствии разместил в социальных сетях, поэтому другие почитатели таланта некогда популярной артистки смогли узнать, как же она выглядит сейчас.

Поклонник отметил, что Яшпал была крайне удивлена тому, что в России о ней все еще помнят, поскольку в Индии об актрисе все давно забыли. Также интернет-пользователь уточнил, что знаменитость живет в Мумбае.