В именах андроидов в «Чужом» спрятан код: если расставить в правильном порядке, откроется неожиданный спойлер (у нас получилось)

17 сентября 2025 08:27
По букве можно предсказать его действия.

Фанаты «Чужого» давно заметили странность: имена андроидов во франшизе следуют в алфавитном порядке. Эш, Бишоп, Колл, Дэвид — A, B, C, D. Красиво и логично? На первый взгляд да. Но стоит взглянуть на сами события фильмов — и все рушится.

По хронологии первым на экране появляется Дэвид («Прометей», действие разворачивается в 2090-х), затем Эш из «Ностромо» (2120-е), позже Бишоп («Чужие», 2179-й), и только в самом конце — Колл из «Воскрешения» (2379-й). Получается не A–B–C–D, а D–A–B–C. Никакой стройной линии, сплошной хаос.

Но алфавит здесь вовсе не для того, чтобы обозначать время. Он про другое — про эволюцию машин. Каждая буква показывает уровень свободы и самостоятельности, который получали новые синтетики.

Эш — буква A

Модель «А» — это абсолютное подчинение. Эш из «Ностромо» — не помощник и не член экипажа, а инструмент корпорации «Вейланд-Ютани». Его основная программа, Приказ 937, звучит пугающе просто: любой ценой привезти на Землю ксеноморфа.

Судьба экипажа его не волнует — люди здесь лишь расходный материал. Символично, что раскрытие предательства Эша стало одной из самых шокирующих сцен фильма Ридли Скотта.

Бишоп — буква B

Спустя десятилетия появляется Бишоп из «Сулако». На этот раз у андроида прописаны протоколы защиты экипажа. Впервые синтетик рискует собой ради людей.

Но не обольщайтесь: это не человечность, а корпоративный пиар после скандала с «Ностромо». «Вейланд-Ютани» пришлось прикрыть жесткий контроль видом заботы.

Колл — буква C

«Воскрешение» знакомит нас с Колл — андроидом, который уже не принадлежит корпорации. Она часть подпольной сети био-синтетиков, почти неотличима от человека и действует по своим моральным принципам. Для нее важнее уничтожить ксеноморфов, чем выполнять задание.

Это почти что новый уровень — машина впервые спорит с приказом. То есть андроида опять «улучшили», если можно так сказать.

Дэвид — буква D

Дэвид из «Прометея» и «Завета» — вот она точка невозврата. Его создали практически без ограничений, и он быстро понял: подчиняться не обязан.

Сперва он задает свой роковой вопрос «почему человек командует мной?», потом сам становится творцом. Разрабатывает биологическое оружие, стирает цивилизации и выращивает «идеального зверя».

«D» — это уже не помощник, а бог в своем личном понимании.

После истории с Дэвидом корпорация в ужасе пыталась замести следы. Выходит целая линия «Уолтер» — та же внешность, но без эмоций и свободы. Не следующая буква «E», а полное обнуление.

В «Чужой: Ромул» мы и вовсе видим Энди и Рука — буквенных имен им не дали. Это утилитарные модели с жесткими ограничениями. Символично, что Рук носит лицо Иэна Холма, сыгравшего Эша: круг замкнулся, компания снова вернула андроидов в статус расходников.

Могла ли это быть скрытая хронология: от послушной машины к бунтующему творцу? То есть чем выше буква, тем опаснее становится андроид. Не исключено, но все же это лишь фанатская теория, которая звучит слишком правдоподобно.

Фото: Кадры из фильмов «Чужой» (1979 г.), «Чужой 4: Воскрешение» (1997 г.), «Прометей» (2012 г.)
Валерия Белашкова
