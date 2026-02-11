В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи

У Мартина она до сих пор жива.

В сериале «Игра престолов» многие персонажи пали жертвами сценаристов раньше, чем это планировал Джордж Мартин в книгах. Одна из самых ярких потерь — Маргери Тирелл, чья судьба в сериале оказалась короче и бесславнее.

В книгах Маргери — мастер политической игры нового поколения. В отличие от ослепленной амбициями Серсеи, она понимает, что реальная сила — в народной любви и прочных союзах. Умная, расчетливая и при этом искренне заботливая, она становится не просто невестой, а наставницей для юного короля Томмена.

Она учит его управлять государством, вывозит на прогулки, жертвует на благотворительность и старается оградить от дурного влияния матери. Ее цель — стабильное и процветающее королевство, где дом Тиреллов будет играть ключевую роль.

За ее плечами череда блестящих политических ходов. После гибели первого жениха, Ренли, она без колебаний заключает союз с Ланнистерами и обручается с Джоффри. Узнав от Сансы Старк о его жестокости, Маргери не отступает, но ее бабушка, леди Оленна, устраивает отравление короля на свадьбе.

Не теряя хладнокровия, Маргери выходит замуж за его младшего брата, Томмена, и фактически берет бразды правления в свои руки. Однако в сериале ее образ упростили, сделав акцент на скрытом коварстве, а не на государственной мудрости.

Кульминацией стало ее убийство в шестом сезоне, когда Серсея взрывает Великую Септу Бейлора. В книгах же судьба Маргери остается нерешенной: после ареста по жалобе Серсеи ее забирает на поруки союзник дома Тиреллов.

Ее история заканчивается на интригующей ноте, оставляя пространство для маневра в будущих романах. Таким образом, экранная версия не только укоротила жизнь персонажа, но и лишила ее шанса на более достойный и сложный финал, который, возможно, задумал автор.