В «Игре престолов» переврали реальную историю Белых ходоков, и зря: Короля ночи вообще не существовало

Многие зрители, знакомые лишь с сериалом «Игра престолов», могут и не подозревать: история Белых ходоков в книгах Джорджа Мартина куда глубже и мрачнее, чем на экране. Главное расхождение — в литературной версии у этих загадочных созданий нет никакого Короля Ночи. Ни как зловещего предводителя, ни как персонифицированного зла. В книгах Иные — древние, молчаливые, пугающе непонятные существа, движимые не жаждой власти, а холодной решимостью уничтожить всё живое.

Миф или угроза: что известно об Иных

Первое появление Иных случилось за 8.000 лет до событий «Игры престолов», во времена так называемой Долгой Ночи. Вместе с великой зимой они пришли с севера, неся за собой смерть и ледяную тьму. Без каких-либо требований или переговоров они уничтожали всё на своём пути. И лишь объединившись с магическим народом Детей Леса, люди смогли их остановить. После победы была возведена Стена, за которой и исчезли Иные на тысячелетия.

Но всё это не значит, что их забыли. Северяне помнили и шептали у очагов древние легенды, в то время как учёные мейстеры стали считать их выдумкой. Лишь немногие в Ночном Дозоре знали: за стеной — не просто зима.

Сила льда и смерти

Иные по внешности напоминают людей — высокие, худые, грациозные, с сияющими глазами. Они говорят на собственном языке, похожем на треск льда, владеют мечами, которые легко ломают сталь, и способны вызывать ледяную бурю. Особая их сила — оживление мёртвых. Зомби-упыри, подчинённые им, становятся бессмертной армией, с каждым боем пополняемой павшими врагами.

Интересно, что в книгах упоминается и их возможное «размножение»: северный дикарь Крастер приносил Иным своих сыновей, и ходят слухи, что именно из младенцев они делают себе подобных. Это лишний раз подчёркивает холодную, чуждую человеку природу Иных — им не нужна ни цивилизация, ни продолжение рода привычным путём.

Кто такой Король Ночи и почему его не было

Легенда о Короле Ночи всё же существует, но не в том виде, что показали в сериале. Это миф о 13-м лорде-командующем Ночного Дозора, который якобы влюбился в женщину с кожей цвета луны и глазами, как синие звёзды. Он подчинил себе стражу и правил с ней 13 лет, пока его не свергли Старки и одичалые. Но даже в этом предании нет намёка, что он был повелителем Иных. В книгах Иные действуют как коллективная угроза, без единого лидера — и в этом их ужасающая сила. Это не человек, которого можно убить, а природная стихия, которая пробуждается, когда её слишком долго игнорируют.

Как с ними бороться

Смертны ли Иные? Да — но лишь при определённых условиях. Обычное оружие против них бессильно. Единственное, что помогает — обсидиан, известный как «драконье стекло», а также мечи из валирийской стали, в которых заключена древняя магия. После удара таким оружием Иной исчезает без следа.

Сериал упростил их историю, сведя всё к борьбе с одним злодеем. Но в книгах Джорджа Мартина — это сражение с самой сутью зимы и забвения. И тем страшнее будет встреча, если она вновь состоится.

