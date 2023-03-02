В «Игре престолов» надругались над историей Британии: ахнете, узнав правду

Создавая свой знаменитый фэнтези-роман Джордж Мартин не раз заимствовал факты из реальной истории Британии. Многие исследователи творчества писателя находят в его произведениях параллели с войной Алой и Белой розы и другими кровавыми конфликтами.

Но некоторые события автор книг о Вестеросе заметно исказил и даже очернил конкретных исторических личностей. К примеру, ужасающий зрителей «путь позора» Серсеи не был выдумкой Мартина. Именно такой пытке когда-то подверглась фаворитка короля Джейн Шор.

Однако, в отличие от героини Лены Хиди, эту девушку любили многие современники, считая ее защитницей бедных и несправедливо обвиненных людей. Она не раз спасала заключенных, которых отправляли в тюрьму без должного разбирательства. Более того, эта англичанка однажды примерила две противоборствующие династии, в то время как королева Серсея славилась своими интригами и жестоким отношением к людям.