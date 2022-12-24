В «Игре престолов» на нее было страшно смотреть: сложно поверить, как в обычной жизни выглядит Ширен Баратеон

«Игра престолов» поразила зрителей своей жестокостью и неожиданными сюжетными поворотами. Одним из самых шокирующих твистов стала смерть принцессы Ширен Баратеон.

Девочку с «серой хворью» сыграла талантливая молодая актриса Керри Инграм. Тогда ей было всего 14 лет, но она правдоподобно передала все эмоции юной леди, которая постоянно находится взаперти и в конечном итоге становится жертвой своего властного отца.

После ухода из популярного сериала девушка стала регулярно делиться своей жизнью в социальных сетях.

Керри заметно преобразилась и теперь может похвастаться не только актерской карьерой, но и модельной внешностью. У неё светлые волосы, подтянутая фигура, а также явная любовь к макияжу. Без гримма и серых одежд она точно чувствует себя привлекательней.