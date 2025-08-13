Меню
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

13 августа 2025 11:21
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Как говорил Тай Лунг в «Кунг-фу панде», эта битва будет легендарной.

Создатели «Мортал Комбат 2» решили сыграть на поле, куда даже создатели игр не решались заходить три десятилетия. В сиквеле не самого удачного «Мортал Комбат» состоится поединок, о котором фанаты шептались с 1992 года — но в самой игровой вселенной он так и не случился.

В продолжении экранизации снова сойдутся лучшие бойцы Земного Царства и Внешнего Мира. Вернутся знакомые герои, подтянутся новички, а в центре внимания окажутся два старых знакомца, чья история началась с трагедии и предательства.

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

В первой части Скорпион уже успел отправить Саб-Зиро в загробный мир, но смерть в «МК» — дело временное. Би-Хан воскреснет, только теперь уже в куда более мрачной ипостаси — как Нуб Сайбот.

И вот тут начинается самое интересное: несмотря на всю многолетнюю драму между ними, Скорпион и Нуб Сайбот ни разу не дрались в основной сюжетной линии игр. Да-да, везде были только намёки, случайные реплики и кросс-бои при особых условиях, но полноценной истории этой схватки не существовало.

Разработчики предпочитали фокусироваться на вражде Скорпиона с новым Саб-Зиро — младшим братом Би-Хана, Куай Ляном.

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Теперь же кино решило исправить этот пробел. На экране мы увидим встречу, которой в лоре не было, и фанатские фантазии наконец получат плоть, кровь и, конечно, фирменные фаталити. Премьера в России назначена на 23 октября, и, кажется, зрителей ждёт бой, который перепишет историю «Смертельной битвы».

Ранее мы писали: Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

Фото: Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021), «Мортал Комбат 2» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
