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Киноафиша Статьи В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

30 июля 2025 12:48
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

Даже спорный «Довод» — гениален на его фоне.

Есть фильмы, которые режиссёр снимает всем сердцем, — а есть такие, где он будто выполняет работу по найму. У Кристофера Нолана такая работа — «Бессонница» (2002).

Это ремейк скандинавского триллера, в котором Нолан впервые (и почти единственный раз в карьере) не писал оригинальный сценарий, а лишь дорабатывал чужой текст. И это чувствуется в каждом кадре.

Худший фильм величайшего

Формально перед нами не провал. Всё выглядит солидно: Аль Пачино с уставшим лицом и моральными терзаниями, мрачная Аляска, Робин Уильямс в непривычной роли серийного убийцы, философские мысли о вине и прощении.

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

На бумаге — крепкий нуар-триллер с драматической глубиной. Но на деле — как будто смонтированный под копирку финчеровский сериал.

За что критикуют неплохой детектив

Сними его кто-то другой и претензий бы не было. Но речь о Нолане, сегодняшнем имениннике. Здесь нет ни фирменных головоломок, многослойных нарративов и ударного финала.

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

Даже конфликты кажутся не драматургией, а рутиной. Пачино мучается от бессонницы, но зрителю не передаётся ни тревога, ни паранойя. Уильямс играет хищника в человеческом обличии, но без той темной харизмы, что должна бы разрывать экран. Фильм неплох, но руки мастера не ощущается.

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

Что говорит сам режиссер

Проблема не в ремейке как таковом. Проблема — в том, что Нолан здесь не Нолан. Он не экспериментирует, не расширяет границы жанра, не заставляет зрителя пересматривать сцену трижды.

Это просто достойно снятое кино про уставшего копа и холодную моральную зону между добром и злом. Такое кино мог бы снять любой хороший режиссёр. Сам Кристофер сетует, что лента так и осталась недооцененной, но это не так — 7,2 на IMDb, 7,4 на Kinopoisk.

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

Просто сравните «Бессонницу» с тем же «Доводом». Фильм не без изъянов, но о нем можно спорить, его можно ненавидеть, восторгаться, но реакция всегда острая. У «Бессонницы» её нет.

Этот фильм можно посмотреть — и забыть через три дня. Ни фраз, ни образов, ни тревожных мыслей после титров. Вот почему «Бессонница» — худший фильм Нолана: не потому, что плохой, а потому, что никакой.

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

В этом хитовом фильме Кристофера Нолана финальный сюжетный поворот заспойлерили еще в первые 10 минут фильма. Нолан — гений, но Кончаловский не хуже: топ-5 адаптаций «Одиссеи» Гомера, которые помогут разобраться в запутанном сюжете.

Фото: Кадр из фильма «Бессонница» (2002), «Довод» (2020)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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3 комментария
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