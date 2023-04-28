В грузной буфетчице Ксанку из «Неуловимых мстителей» не узнать: всему виной удачный брак

В фильмографии Валентины Курдюковой всего лишь три работы. Однако эти картины считаются культовыми советскими фильмами. Красавица исполнила роль Ксанки во всех частях трилогии «Неуловимые мстители», но после этого закончила свою актерскую карьеру.

Ее привлекал цирк и акробатические представления. Гимнастка даже успела побывать на гастролях. Однако именно там она встретила певца Бориса Сандуленко и по уши влюбилась в него. Из-за того, что избранник девушки был из цыганского рода, ей вновь пришлось оставить свою работу. Она чтила традиции возлюбленного и понимала, что должна посвятить все свое время мужу и детям.

Несмотря ни на что, брак оказался вполне удачным. Валентина стала заботливой матерью и следила за домашним очагом, пока супруг выступал на концертах. Когда Борис лишился голоса, артистка устроилась буфетчицей в издательство. Она проработала там долгие годы и за это время заметно постарела и располнела. Но рядом с ней все еще находится любящий муж, и вместе они справляются со всеми невзгодами.