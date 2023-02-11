В грузной австралийке звезду СССР не узнали: что стало с русской Софи Лорен в эмиграции

Впервые на больших экранах Майя Менглет засветилась, когда снялась в картине Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Именно роль Тони подарила артистке славу и открыла дверь в мир кино.

После премьеры картины артистку окрестили самой красивой женщиной страны и часто отправляли за рубеж — представлять СССР на международных фестивалях. При виде Менглет иностранцы то и дело восклицали: «Софи Лорен!» Так сильно Майя была похожа на знаменитую итальянскую актрису.

Карьера актрисы складывалась вполне успешно, но тут грянули 90-е. На фоне кризиса Менглет вместе с мужем Леонидом Сатановским приняли решение об эмиграции в Австралию. Там до пенсии артистка служила в драматическом театре.

В 2012 году она приезжала в Россию, чтобы посетить съемки одной из телепередач. Тогда многие не признали в грузной австралийке русскую Софи Лорен. С возрастом артистка сильно поправилась и лишилась былого очарования. Добавим, что 19 января этого года она скончалась в Мельбурне в возрасте 87 лет.