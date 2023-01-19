В грузном старике легендарного Зубастика Роналдо не узнает родная мать (фото)

Наверняка все любители футбола помнят легендарного Роналдо по прозвищу Зубастик. Он выступал за сборную Бразилии и достиг невероятных успехов. Чем занялся Роналдо после окончания своей оглушительной футбольной карьеры?

Бразильский спортсмен является двукратным обладателем «Золотого мяча», а также автором многих рекордов. Роналдо стал мировой звездой после Олимпийских игр 1996 года, где он показал себя как виртуозный игрок. В 2002 году во время чемпионата мира он забил два гола в ворота Оливера Кана и был признан лучшим бомбардиром турнира.

После завершения карьеры футболист создал собственное агентство. В 2014 году он возглавлял оргкомитет чемпионата мира в Бразилии. Также Роналдо увлекался игрой в покер и даже принимал участие в крупных турнирах, где его противниками выступили другие именитые спортсмены.

Сегодня легендарный футболист совсем не похож на себя прежнего. Роналдо сильно располнел, обзавелся двойным подбородком, а его лицо буквально заплыло. К тому же, вес «накинул» ему сверху несколько лет, из-за чего спортсмен стал выглядеть как грузный старик.