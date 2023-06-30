В гости приходить боятся: от этой постсоветской привычки у иностранцев дергается глаз

В каждой стране свои особые традиции, которые за границей кажутся странными и непонятными. Но особенно много их в России. Многое из привычного для нас уклада способно ввести иностранцев в настоящий ступор.

Так, большинство гостей из-за границы будут очень удивлены таким простым и привычным устройством, как домофон. Если к вам в гости придет иностранец и забудет номер вашей квартиры, ему придется встать перед нелегким выбором: звонить во все квартиры подряд, пытаясь угадать нужную, или ждать, пока кто-то пройдет и откроет дверь. Во втором случае играть в «угадайку» придется уже в подъезде.

Почему это кажется таким странным для заграничных гостей? Дело в том, что на Западе, в США и Европе, принято вывешивать на входе список квартир с фамилиями жильцов. Для каждой из них установлена отдельная кнопка, которая позволит сразу связаться с владельцем безо всяких кодов.