В гости на Новый год можно не ждать? Что стряслось с Барбарой Брыльской

Барбара Брыльска стала известна по мелодраме «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также по множеству других фильмов, которые выходили на экраны в 70-х и 80-х годах. Артистка завоевала сердца не одного поколения, а в 2014 году неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, перед окончательным уходом на пенсию у артистки был еще один непродолжительный период популярности. В то время она снялась в нескольких знаковых проектах и даже поучаствовала в продолжении «Иронии судьбы», но после того как встретила 75-летие, начала вести закрытый образ жизни и переехала на дачу недалеко от Варшавы.

С того времени Брыльска живет одна и старается не общаться с внешним миром. Однажды она признавалась, что возраст сказывается на ее здоровье, а она уже не чувствует вкус к жизни.

«Мне не хочется жить, нет сил», — рассказывала артистка.

При этом не так давно в СМИ появилась информация о том, что знаменитость борется с онкологией. Сама Брыльска опровергла эти домыслы, но с того времени практически полностью прекратила свои контакты с публикой и наслаждается одиночеством в своем загородном доме.