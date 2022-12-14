В голове не укладывается: таинственная гибель Мурата Насырова вас поразит

Поклонники до сих пор не смирились с его уходом.

Новость о гибели Мурата Насырова в 2007 году прогремела как гром среди ясного неба. Казалось, у талантливого артиста было все — полноценная семья, достаток, признание и востребованность. Но никто и не догадывался, что певец переживал тяжелейший период в жизни.

Насыров известен как исполнитель легендарной песни про мальчика, всей душой стремившегося в Тамбов. А его романтические композиции «Я — это ты» и «Кто-то простит» невозможно слушать без мурашек на коже. В роковом 2007 году у артиста были грандиозные творческие планы. Он хотел поехать на «Евровидение» и даже готовил песню для выступления. Но уже в январе Мурат ушел из жизни.

До сих пор не известно, что произошло в ту ночь. На шее у погибшего певца висел фотоаппарат, а сам Насыров был одет в концертный костюм. Это вызвало у поклонников еще больше вопросов о его таинственном уходе из жизни. Увы, ответов на них не узнает никто.

Позднее лишь стало известно, что Мурат много лет страдал бессонницей и часто пребывал в тревожном состоянии. Он обращался к специалистам и принимал препараты, но лечение не спасло от трагического исхода.