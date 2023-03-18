В голове не укладывается: свадебное платье Джулии Робертс весит 25 килограммов (фото)
Такой изможденной артистка себя еще не чувствовала.
Джулия Робертс не раз примеряла на себя свадебное платье, но далеко не всегда это было ей в радость. Особенно несладко актрисе пришлось во время съемок фильма «Белоснежка: Месть гномов».
В кадрах ленты героиня знаменитости то и дело щеголяет в шикарных нарядах, которые Робертс считает настоящим произведением искусства. Над платьями королевы Клементины трудилась Эйко Ишиоки, которая и не думала жалеть именитую актрису.
В противном случае японский дизайнер наверняка позаботилась бы о том, чтобы свадебное платье Робертс не было таким тяжелым. К слову, вес наряда составил 25 кило, а его диаметр — 2,4 метра.
Чтобы надеть это творение Ишиоки, артистке приходилось прибегать к помощи извне. Позднее личный помощник знаменитости признался, что именно съемки свадебных эпизодов изматывали красавицу-актрису больше всего.