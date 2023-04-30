В голове не укладывается: сколько лет красотке-маме Алсу (фото)

Певица Алсу не из тех звезд отечественного шоу-бизнеса, кто любит выставлять напоказ личную жизнь. Артистка редко показывает широкой общественности своих близких, долгое время она скрывала от любопытных глаз и любимую маму Разию Исхаковну Сафину.

Поклонники отмечают, что подобному поведению знаменитости есть вполне логичное объяснение. Все дело в том, что родительница артистки настолько красива и обаятельна, что вполне может составить ей конкуренцию. Глядя на фотографии Сафиной, опубликованные в социальных сетях, сложно поверить в то, что она 68-летняя бабушка уже не одного внука.

По мнению фанатов, именно матери Алсу обязана своей статью, красотой и харизмой. «Создал же Господь такую красивую маму», «Повезло вам с генами», «Стало ясно, откуда у Алсу вечная молодость», — гласят комментарии в Сети.