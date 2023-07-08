В голове не укладывается: «русского» слова нет в русском языке, зато есть в английском

Ошибка может закрасться везде, в том числе и в словари иностранного языка. Это единственное объяснение, которое можно дать в этой ситуации. Дело в том, что сразу в нескольких словарях русского языка для англичан нашлось таинственное русское слово «razbliuto». Как это стоит произносить на русском языке, сложно даже предположить, но, судя по правилам грамматики, оно должно звучать примерно так: «разблюто».

Многие из нас ощущали это самое «разблюто», и даже не догадывались об этом. Словари Urban dictionary и The Free dictionary дают этому термину следующее толкование — «ощущение пустоту, возникающие в отношении человека, которого когда-то любили». Это чувство знакомо многим, но вот слово, которым это хотят называть иностранцы, точно не всплывает в голове.

Более этого, этого слова нет в словарях английского или какого-либо другого языка. Остается только гадать, была ли это ошибка или составители словарей просто стали жертвой розыгрыша какого-то русского весельчака.