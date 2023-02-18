В голове не укладывается: россиянки ахнули от фото взрослого сына Нади из «Всегда говори всегда»

В жизни любого человека бывают ситуации, когда приходится совмещать работу и личную жизнь. Актриса Татьяне Абрамовой во время работы над сериалом «Всегда говори всегда» оказалась именно в таком непростом положении.

Всего через три недели после родов она вернулась к роли Нади, заодно взяв на съемочную площадку новорожденного сына. Маленький Иван быстро втянулся в рабочий процесс и несколько раз даже появился в кадре. Позже он сам планировал стать артистом и пойти по стопам матери.

На некоторое время мальчик пропал из публичного пространства, поскольку ему необходимо было уделять время подготовке к школьным экзаменам. Но когда прозвенел последний звонок и все переживания остались позади, взрослый Иван шокировал россиянок своими внешними изменениями. Теперь наследник актрисы похож на настоящего мужчину, способного принимать обдуманные решения.