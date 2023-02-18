В голове не укладывается: россиянки ахнули от фото взрослого сына Нади из «Всегда говори всегда»
Теперь мальчик может самостоятельно строить свою карьеру.
В жизни любого человека бывают ситуации, когда приходится совмещать работу и личную жизнь. Актриса Татьяне Абрамовой во время работы над сериалом «Всегда говори всегда» оказалась именно в таком непростом положении.
Всего через три недели после родов она вернулась к роли Нади, заодно взяв на съемочную площадку новорожденного сына. Маленький Иван быстро втянулся в рабочий процесс и несколько раз даже появился в кадре. Позже он сам планировал стать артистом и пойти по стопам матери.
На некоторое время мальчик пропал из публичного пространства, поскольку ему необходимо было уделять время подготовке к школьным экзаменам. Но когда прозвенел последний звонок и все переживания остались позади, взрослый Иван шокировал россиянок своими внешними изменениями. Теперь наследник актрисы похож на настоящего мужчину, способного принимать обдуманные решения.
«Ванюшка какой большой стал», «Ого, вот это сынок, это же мужик», «На Михаила Круга похож», — отметили пользователи.