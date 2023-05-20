В голове не укладывается: ради чего Артемка из «Волшебного круга» отказался от кинокарьеры

Почти у каждого актера есть любимая роль. Для Вадима Кузнецова таким является образ Артемки из детского фильма «Волшебный круг». Позже его даже позвали сняться в продолжении картины. Кроме того, поклонники юного артиста считали, что он добьется невероятных высот в карьере, поскольку чаще всего ему доставались главные роли.

Но молодой человек добровольно ушел из киноиндустрии. Почитатели его таланта были удивлены такому решению и не понимали, ради чего их кумир отказался от славы. Позже выяснилось, что Кузнецов всегда испытывал страсть к другому виду искусства.

Он воспитывался в семье цирковых артистов, поэтому решил пойти по стопам родителей. Актер перестал сниматься и вместо этого постигал азы дрессировки. Уже в 25 лет он самостоятельно поставил опасный номер с бурыми медведями и осознал, что не ошибся с выбором новой профессии. Сегодня бывшей кинозвезде уже за 60. Он воспитал двоих дочерей и о былой славе не жалеет.