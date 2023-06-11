В голове не укладывается: «Полосатый рейс» сняли по заказу иностранца

Нестареющая комедия «Полосатый рейс» давно считается классикой нашего кино. И сегодня история о буфетчице Марьяне, моряках и тиграх производит фурор. Но мало кто знает, что этот культовый советский фильм сняли по заказу иностранца.

В 1959 году в Москву прибыл император Эфиопии Хайле Селассие. Глава дружественного государства посетил много интересных мероприятий и даже побывал в цирке на Цветном бульваре. Селассие был впечатлен Маргаритой Назаровой, ее красотой, смелостью и грациозностью.

После этого глава компартии СССР Никита Хрущев распорядился, чтобы киношники сняли фильм с участием артистки. Вскоре появился сценарий о смелой и находчивой дрессировщице, оказавшейся на корабле с недружелюбной командой и тиграми. Режиссером выступил начинающий постановщик Владимир Фетин, ведь ни один опытный творец не согласился на эту авантюру.

Получается, если бы не приезд Селассие и его поход в цирк, то советские зрители никогда бы не увидели искрометную комедию «Полосатый рейс».