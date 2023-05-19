В голове не укладывается: похороны Дилана из «Беверли-Хиллз 90210» превратились в фарс

Любой актер боится оказаться заложником одной роли. Поэтому даже после успешного проекта многие артисты готовы сниматься и в низкокачественном кино, лишь бы проявить себя в другом амплуа.

Так поступил и Люк Перри. Голливудский красавец прославился благодаря роли бунтаря Дилана в сериале «Беверли-Хиллз 90210». Но мужественный брюнет пытался избавиться от своего популярного образа. Он брался за любые роли, и все же это не увенчалось успехом. Актеру редко предлагали сняться в интересных картинах, поэтому ему пришлось вернуться в подростковую драму. Позже артист стал пробовать свои силы в дубляже. Фанаты могли услышать голос кумира в таких культовых мультфильмах, как «Гриффины» и «Симпсоны».

Однако в 2019-м поклонников шокировала новость о смерти 52-летнего Люка Перри. Но подробности его похорон ужаснули людей еще больше. Траурную церемонию превратили в фарс, поскольку на актере вместо классического костюма был биоразлагаемый наряд из грибов. Многие даже посчитали, что родственники знаменитости всего лишь заигрывают с экологической повесткой.