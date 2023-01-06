В голове не укладывается: почему Владислава Галкина озвучивала сухонькая старушка

Слава довольно рано обрушилась на Владислава Галкина. Еще будучи ребенком, он получил главную роль в картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

Этот проект открыл начинающему актеру дорогу в мир большого кино. Впоследствии он стал настоящей звездой экрана, снявшись во множестве других ярких и запоминающихся картин. Но всего этого могло не случиться, если бы не именитая коллега Галкина по цеху.

Дело в том, что своего героя актер озвучивал не сам. В голове не укладывается, но за него это сделала Александра Назарова. Причина, по которой сухонькой старушке пришлось говорить за юного героя, оказалась веской.

Многие дети-актеры, и в том числе Галкин, сталкивались с огромной проблемой: они превосходно справлялись со своей задачей на съемочной площадке, а вот студии звукозаписи терялись и не могли как следует записать реплики персонажа. Тогда в дело приходилось вмешиваться взрослым: вот почему режиссер поручил Назаровой подарить свой голос Гекльберри Финну.