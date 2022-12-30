В голове не укладывается: не поверите, на кого променял Марлен Дитрих возлюбленный

Марлен Дитрих еще при жизни стала легендой. Актриса никогда не сомневалась в себе и привыкла всегда добиваться намеченных целей в карьере и на любовном фронте. Но однажды в ее жизни случилось невероятное — артисткой пренебрегли.

Любовным поражением Дитрих стал микробиолог Александр Флеминг, который изобрел пенициллин. Еще до знакомства Марлен знала, что он увлечен только наукой и сутками засиживается в лаборатории. Но это лишь раззадорило Дитрих.

Их первая встреча состоялась в доме общих друзей. Актриса и ученый не сразу понравились друг другу, но спустя время между ними вспыхнули чувства. Начался роман, и Флеминг явно преобразился под влиянием Дитрих. К всеобщему удивлению, ученый стал привлекать внимание женщин. И Флеминг отвечал дамам взаимностью. Вскоре до Марлен докатились слухи, что ее возлюбленный закрутил роман с танцовщицей Королевского балета. Дитрих чувствовала, что Флеминг охладел к ней. Сомнений не оставалось — у него появилась любовница.

Раздосадованная актриса пыталась застать Александра за «преступлением» и даже ездила в Королевскую оперу. Но никаких доказательств измены не обнаружила. Дитрих в отчаянии бросилась в лабораторию и услышала за дверью невероятное. Флеминг кому-то горячо признавался в любви, да такими словами, от которых подкашивались ноги. Этим «кем-то» оказалась банка с плесенью. Дитрих поняла, что в этой неравной борьбе она проиграла.