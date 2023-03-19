В голове не укладывается: каким предметом пытались убить греческого политика в 60-ых

Накал страстей в политической жизни страны может быть увлекательнее любого голливудского блокбастера или футбольного матча. Но иногда оппоненты, вместо того, чтобы участвовать в дебатах, решают использовать грубую физическую силу.

С этим не повезло столкнуться и греческому парламентарию Григорису Ламбракису. Он был ярким политиком и придерживался идеологии пацифизма, выступая против американских военных, находившихся в то время на территории его любимый страны. Мужчина с четкой гражданской позицией был также единственным, кто смог пробежать Первый марафон мира.

Впрочем, и у такого человека были недоброжелатели. Ими оказались ультраправые экстремисты, которые придумали удивительно простой и глупый план покушения. Они решили ударить Ламбракиса палкой по голове, а затем просто скрыться. Вторая часть задуманного не осуществилась, поскольку злоумышленников быстро поймали. Однако травма, нанесенная политику, оказалась смертельной, и через пять дней после покушения он скончался.