В голове не укладывается: как живет самая бедная родственница Елизаветы II

Многие уверены в том, что с золотой ложкой во рту родились не только обитатели Букингемского дворца, но и все их родственники. На самом же деле все совсем не так. Есть среди членов королевской семьи Великобритании и те, кто не могут похвастаться миллионами.

В качестве яркого примера можно привести 40-летнюю Роуз Гилман. Ныне покойной Елизавете II она приходится двоюродной племянницей и находится 32-й в очереди на престол. Родственница монарха надеялась построить успешную карьеру в кино и пробовала себя в качестве актрисы. Например, она засветилась на съемочной площадке сериала «Маленькая Британия».

Однако добиться больших успехов на этом поприще Гилман не удалось. Ей довелось играть лишь эпизодические роли, а также довольствоваться должностью ассистента. Зато родственница Ее Величества наладила личную жизнь. В 2008 году Роуз зарегистрировала брак с бизнесменом по имени Джордж, которому родила двоих детей.