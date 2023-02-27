В голове не укладывается: как выглядит дочь Митяя из «Сватов»

Один из самых харизматичных персонажей сериала — Митяй в исполнении Николая Добрынина — стал отцом только в 45 лет. Долгожданную дочь ему подарила третья жена, фанатка актера Екатерина Комиссарова.

Супруга сама сообщила возлюбленному о рождении дочери. Сам он в тот момент ехал на съемки и на радостях начал биться головой по верхней койке купе. Прошло 15 лет, а Нина — так назвали наследницу — вызывает восторг у поклонников Добрынина.

«Дочка похожа на вас, видно, что ваша. Очень нежная девочка», — так подписчики комментируют публикацию Добрынина из Санкт-Петербурга, где он обнимает девочку. Многие приветствовали отсутствие жеманства на фото. «Так приятно смотреть на настоящих людей, а не в позах только после очередной пластической операции или ботокса. Счастья Вам!» — написала подписчица.

Не ускользнул от внимания фанатов и рыжий цвет волос звездной дочки. По мнению комментаторов, он делает ее внешность еще более эффектной.