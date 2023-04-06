В голове не укладывается: как в детстве дразнили красавицу из «Возвращения Будулая»

Клара Лучко всегда выделялась на фоне других актрис. Звезда картины «Возвращение Будулая» была высокой и статной красавицей с необычными чертами лица. Правда, в школе ей давали обидные прозвища из-за фигуры.

В юности Лучко была нескладной и неуклюжей девушкой, за что ее дразнили «жирафой». Спустя годы Клара Степановна стала одной из красивейших актрис СССР, и у многих не укладывается в голове, что когда-то актриса считалась «так себе».

Довольно скоро одноклассники и их ругательства остались позади. Уже в 26 лет Лучко стала обладательницей Сталинской премии за роль в фильме «Кубанские казаки». Затем последовали оглушительный успех и признание, а от предложений режиссеров не было отбоя. Каждое десятилетие с участием актрисы выходило по восемь-девять картин.

Известен один занятный факт. Леонид Гайдай рассматривал Лучко на роль роковой блондинки в комедии «Бриллиантовая рука». Однако типаж ей совершенно не подошел, и режиссер выбрал Светлану Светличную.