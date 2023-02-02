В голове не укладывается: до гибели королевы советского эпизода довела доброта

В советском кино было немало актеров, чей талант так и не оценили по достоинству. Яркий тому пример — Елизавета Никищихина, которую прозвали «королевой эпизодов». Многим она запомнилась по небольшой, но примечательной роли в «Покровских воротах». Именно героиня Никищихиной произнесла фразу «Высокие отношения!», ставшую впоследствии крылатой.

На ее счету роли в кинохитах «Приключения Электроника», «Там, на неведомых дорожках...» и «Принцесса на бобах». Но каждый рез актрисе приходилось довольствоваться лишь небольшими эпизодами. А главных ролей в кино Елизавета Сергеевна так и не дождалась.

Не сложилась и ее семейная жизнь. От второго мужа Никищихина родила единственную дочь. Но, когда супруг эмигрировал в Штаты, актриса отказалась следовать за ним. Брак распался, и вскоре она вышла замуж за Евгения Козловского — литературоведа, которого преследовала советская власть. Из-за этого брак начал трещать по швам, а Никищихина стала спиваться.

Спустя годы повзрослевшая и забеременевшая дочь актрисы попросила мать разменять квартиру, и добрая Елизавета Сергеевна согласилась. Она переселилась в скромное жилье, но этот переезд стал роковым. Однажды к актрисе ворвались грабители и едва ее не задушили.

Никищихина выжила, но у нее появились проблемы с глотанием. Как-то она подавилась яблоком, и на этот раз спасти актрису не удалось. Ей было 57 лет.