В голове не укладывается, что такое «антисоветское» нашла цензура в «Вечном зове»: все дело в «этом»

Телесериал «Вечный зов» мог так никогда и не дойти до зрителей. Серьезная угроза нависла над проектом уже после того, как работа над ним была завершена. Виной всему стало недовольство цензоров.

Их внимание привлек чиновник Петр Полипов, которого сыграл Юрий Смирнов. Актер так блестяще воплотил негативного героя, что цензоры заподозрили создателей проекта в желании завуалировать антисоветчину. В результате в 1976 году показали лишь первые шесть серий, остальные же были отправлены на полку.

Полностью сериал представили на суд зрителей лишь в 1983 году, но без последствий все же не обошлось. Так, Смирнов оказался единственным ведущим актером, который так и не был удостоен Госпремии. По всей видимости, чиновники посчитали недопустимым награждать артиста, который сыграл злодея. В любом случае на карьере знаменитости это не отразилось — впоследствии он получил еще немало ролей и до сих пор выходит на театральную сцену.