В голове не укладывается: что хранила Елизавета II в собственном подвале

Можно только догадываться, зачем это было нужно королеве.

О Елизавете II продолжают всплывать все новые интересные факты. Значительная часть из них касается имущества ныне покойной королевы Великобритании. Многое из того, чем владела Ее Величество, вызывает у публики удивление и массу вопросов.

Например, именно Елизавете принадлежали все лебеди реки Темза и все дельфины Соединенного Королевства. Также во владении монарха числился самый большой алмаз в мире и огромная коллекция автомобилей, стоимость которой превышает 10 миллионов долларов.

К слову, о деньгах. Такое не укладывается в голове, но в собственном подвале королева хранила самый настоящий банкомат, который также принадлежал ей и остальным членам монаршего семейства.

Известно, что агрегат был предоставлен Букингемскому дворцу банком Coutts. Поскольку Елизавета не имела нужды в наличных деньгах, можно только догадываться, пользовалась ли она этим устройством.