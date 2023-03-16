В голове не укладывается: чьим голосом заговорил Вовка из «Тридевятого царства» (фото)

Вовка из «Тридевятого царства» стал любимым мультфильмом для многих поколений. Но не все знают, кто так экспрессивно и задорно озвучил главного героя.

Незадачливый лентяй Вовка говорит голосом актрисы Рины Зеленой. Она известна по роли миссис Хадсон из серии советских фильмов про Шерлока Холмса, а также по сказке «Золотой ключик», где она сыграла черепаху Тортилу.

Талантливая актриса умела искусно имитировать детскую речь, поэтому ее часто приглашали озвучивать школьников. Кроме того, голосом Зеленой говорит Пилюлькин из «Приключений Незнайки и его друзей», а также любопытный слоненок из мультика «Слоненок».

Сюжет поучительной сказки «Вовка в Тридевятом царстве» рассказывает о школьнике, которому не хотелось ничего делать. Чудесным образом он попал в сказку, где его ждали самые невероятные приключения. Чтобы выжить, Вовке приходится что-то делать, хотя он к этому не привык. В конце истории герой меняется в лучшую сторону.