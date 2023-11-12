«В голове лишь мысли о мести»: Валиева оставила жуткое послание в связи с очередным судом

Олимпиада в Пекине прославила имя Камилы Валиевой не только ее триумфальным выступлением, но и допинговым скандалом. В течение вот уже нескольких месяцев спортивные чиновники пытаются выяснить правду, а сама спортсменка нередко привлекает к себе внимание двусмысленными публикациями в социальных сетях.

Так, недавно в ее блоге появилось видео, сделанное во время одной из тренировок. В ролике Валиева занимается спортом под меланхоличную композицию L’One «В самом начале», где можно услышать не самые оптимистичные строки.

«В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого», — именно так звучит текст композиции.

Поклонники Валиевой были шокированы ее публикацией. Многие связали видео с предстоящим судебным заседанием, на котором может решиться судьба фигуристки. И, как уверены фанаты, Валиева может быть обижена на своих коллег по сборной.