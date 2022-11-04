В Голливуде утерли нос советскому кино: американцы об этом так и не узнали

Фильм «Мэри Поппинс, до свидания» вышел в 1984 году и сразу покорил советского зрителя. Идея картины далеко не нова. В США за 20 лет до премьеры этого проекта появилась диснеевская версия истории о няне-волшебнице. Стоит признать, что она оказалась гораздо лучше.

О том, что в Голливуде утерли нос советскому кино, свидетельствует сразу несколько фактов. Если смотреть оценки картин на таких сервисах, как «Кинопоиск» и IMDB, то принципиальной разницы между ними нет: оба фильма набрали большое количество баллов. Тем не менее у более позднего проекта есть очевидные недостатки.

Лента Леонида Квинихидзе, как и картина его иностранных коллег, заявлена в качестве мюзикла. Песни фильма до сих пор не утратили своей популярности, тем не менее они не лежат в основе сюжета. Композиции можно легко убрать, и тогда ход повествования не будет нарушен. С американской же постановкой такой фокус проделать не получится. Как и положено мюзиклу, в ней события и музыка неразрывно связаны между собой.

Как пишет Дзен-канал KinoBugle , проигрывает советская картина американской и по части хореографии. Голливудский фильм может похвастаться более профессиональными номерами, которые и сегодня производят впечатление на зрителя.

Досталось и Наталье Андрейченко, которая воплотила главную героиню в советском фильме. По мнению авторов канала, Мэри Поппинс в ее исполнении получилась надменной, поэтому она скорее воспринимается как ведьма, а не добрая фея. А вот ее зарубежной коллеге Джули Эндрюс, напротив, отлично удалось передать образ доброй волшебницы.

И самым весомым аргументом в пользу голливудской «Мэри Поппинс» стало то, что фильм получил множество наград, например, пять «Оскаров» и две статуэтки «Грэмми». О существовании советской картины американцы и вовсе не узнали: на международном уровне она практически нигде не упоминается.